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AB'den flaş karar: Macaristan'ı mahkemeye verdi!

Avrupa Adalet Divanı'na şikayet edilen Budapeşte yönetimi, sığınmacı politikasını ihlal etmekle suçlanıyor. Macaristan'ın resmi bildirime yanıt vermek için iki ay süresi var.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:28
AB'den flaş karar: Macaristan'ı mahkemeye verdi!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın sığınmacı politikasının AB hukukuna uymadığı gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvuru yaptı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan'ın sığınmacı politikasının AB hukukuna uymadığı, bu nedenle Avrupa Adalet Divanına başvurduğu belirtildi.

Komisyonun aynı zamanda Macaristan'a iltica ile oturum hakkına ilişkin faaliyetleri cezalandıran ve iltica talebine daha fazla kısıtlamalar getiren yeni yasaya ilişkin resmi bir bildirim gönderdiği duyuruldu.

Macar yetkililere resmi bildirime cevap vermesi için iki ay süre tanındı.

Komisyonun Aralık 2015'te Macaristan hakkında bir ihlal prosedürü, Aralık 2017'de de sığınmacı politikasından duyulan endişeleri ifaden eden gerekçeli görüşü Budapeşte yönetimine ilettiği anımsatılarak, bu süreç içinde kaydedilen ilerlemenin yetersiz olması nedeniyle ihlal sürecinin son adımı olan dava açma kararının alındığı bildirildi.

ZORUNLU SIĞINMACI KOTASI

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene içinde dağıtılması kararı almıştı. Bu karara daha sonra Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

AB Komisyonu, Çekya, Macaristan ve Polonya'yı AB'nin zorunlu sığınmacı kota sistemine uymadığı için haklarında ihlal süreci başlatmıştı.

Slovakya ve Macaristan ise Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Adalet Divanı ise iki ülkenin başvurusunu reddetmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:28
  1. Avrupa Birliği
  2. Macaristan
  3. Mahkeme

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