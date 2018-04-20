Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB'den flaş Çin hamlesi

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen çelik halat ve kablolara uygulanan anti damping vergilerini 5 yıl daha uzattı

20 Nisan 2018 Cuma 14:13
AB'den flaş Çin hamlesi

AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen çelik halat ve kablolara uygulanmakta olan yüzde 60,4 oranındaki anti damping vergilerinin uzatılması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, Çin'in söz konusu ürünlerde damping yaptığının belirlendiği, ilave vergilerin uygulanmaması durumunda AB çelik sektörünün olumsuz etkileneceği kaydedildi.

AB'nin Çin'den ithal edilen çelik ürünlerine yönelik ilave vergileri 1999 yılında uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, alınan kararla bu vergilerin 5 yıl daha devam edeceği belirtildi.

Çelik halat ve kablolar, inşaat, madencilik, balıkçılık, denizcilik gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Avrupa çelik sektörü özellikle ithal çelik ürünlerinin fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşamakta. AB'deki çelik üreticileri, sıklıkla Çin'i çeşitli çelik ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla suçluyor.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları, ürün fiyatlarında damping yapıldığının belirlenmesi durumunda ilave gümrük vergileri konulmasına imkan sağlıyor. AB Komisyonu aldığı çeşitli önlemlerle çelik üreticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya çalışıyor.

AA

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:13
  1. Avrupa Birliği
  2. Çin
  3. Dünya Ticaret Örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de 7 katlı apartman görünümlü cami görenleri şaşırttı
    1. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    2. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    3. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    4. TBMM'de erken seçim startı verildi
    5. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    6. Kazdağları'nda yangın
    7. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    8. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    9. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    10. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    11. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    12. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    13. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    14. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    15. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    16. ATO başkanı seçildi
    17. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
    18. Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı..
    19. Abdullah Ağar açıkladı! İlk kez...
    20. Mısır'da basın için zor ve kritik dönem
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu