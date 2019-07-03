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AB'den "Etkinİz" Programı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:- "AB olarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sahip olduğumuz çok taraflı yapıyı yükseltmek ve korumak için çabalıyoruz"- "Dünyada bu çok taraflılığın verimliliğini tehdit eden eğilimler var. Buna karşı, AB'nin Türkiye ile aynı gemide olduğunu düşünüyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
AB'den "Etkinİz" Programı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB olarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sahip olduğumuz çok taraflı yapıyı yükseltmek ve korumak için çabalıyoruz. Dünyada insan hakları, ticaret gibi pek çok alanda bu çok taraflılığın verimliliğini tehdit eden eğilimler var. Buna karşı, AB'nin Türkiye ile aynı gemide olduğunu düşünüyorum." dedi.

AB'nin uluslararası insan hakları çerçevesine uyumun izlenmesi için sivil toplum kuruluşları (STK), ağlar, platformlar ve sivil inisiyatiflere destek sağladığı "Etkinİz" isimli programının açılışı gerçekleştirildi.

Atlı Spor Kulübündeki açılışa AB Büyükelçisi Berger'in yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Berger, konuşmasına AB Komisyon Başkanlığı koltuğuna ilk kez bir kadının önerildiğini anımsatarak başladı. İnsan haklarının teşviki, savunulması, denetlenmesinin çoğulcu demokrasinin yapı taşlarından olduğunu ifade eden Berger, vatandaş ve hükümetler arasında bilgi akışını sürdürülebilir olmasının da hukukun üstünlüğü ilkesinin tezahürü olduğunu söyledi.

AB olarak STK'leri daima desteklerinin altını çizen Berger, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyada bir geri gidiş, gerileme yaşıyoruz. STK'ler alan daralması yaşıyor, kısıtlamalarla karşılaşıyor. Sizin STK'ler olarak çok güçlü savunuculuk yapmanız gerekiyor. Bu geri gidişin ortadan kaldırılması gerekiyor. AB olarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sahip olduğumuz çok taraflı yapıyı yükseltmek ve korumak için çabalıyoruz. Dünyada insan hakları, ticaret gibi pek çok alanda bu çok taraflılığın verimliliğini tehdit eden eğilimler var. Buna karşı, AB'nin Türkiye ile aynı gemide olduğunu düşünüyorum."

Yazar Özgür Mumcu, tiyatro sanatçısı ve aktivist Deniz Türkali ve Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı da Berger'in konuşması öncesinde izleyicilere Türkiye ve dünyadaki sivil toplum gündemini değerlendirdi.

- Etkinİz

"Etkinİz" AB programı, hem sivil toplumun izleme kapasitesinin geliştirilmesine hem de kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında insan hakları alanındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. AB Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger
  2. AB Etkinİz Programı
  3. Atlı Spor Kulübü

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