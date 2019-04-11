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Seçim 2019 Sayfası

"AB'denen kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum"

İngiltere Başbakanı Theresa May:- "Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz"- "AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosundan onay almasıyla daha erken sonlandırılabileceğini kabul etti"- "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum"

11 Nisan 2019 Perşembe 04:25
"AB'denen kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini söyledi.

İngiltere'nin AB ayrılma tarihinin 31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce de ayrılabileceğini söyledi.

"Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim." bilgisini veren May, "AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosundan onay almasıyla daha erken sonlandırılabileceğini kabul etti." diyen May, bunu AB liderlerinden talep edenin kendisi olduğunu söyledi.

"Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz." ifadesini kullanan May, İngiltere'nin bu uzatma süresince AB üyeliğinin getirdiği bütün haklara ve sorumluluklara sahip kalacağını kaydetti.

- Parlamentoyu suçladı

İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta AB'den ayrılamamış olmasından parlamentoyu sorumlu tutan May, "Ben AB'den ayrılmak için üç kez oy verdim ama parlamentoda çoğunluk sağlanamadı." dedi.

May, partisinin liderliğini ve başbakanlığı sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.

Theresa May, zirvede alınan kararlarla ilgili olarak bugün parlamentoyu bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

Bugün gerçekleştirilen Brexit gündemli AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 04:25
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Theresa May

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