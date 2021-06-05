AB'den Dünya Sağlık Örgütü'ne aşı teklifi

Dünya genelinde koronavirüs aşılarının adaletsiz dağılımı şirketlerin patentlerinin iptal edilmesini gündeme getirmişti.

Bu gelişme kapsamında kimi ülke liderleri patentlerin kaldırılmasına sıcak bakarken kimi de karşı çıktı.

AB yönetimi bu konuda bir alternatif ortaya koydu

Gelişmekte olan ülkelere aşı üretim yatırımı

Bu ürünlerde küresel tedarik zincirleri açık tutulacak. Aşı ve içeriğindeki ürünlere ihracat kısıtlaması getirilmeyecek. Aşı üreten ülkeler, üretimin "adil" bir kısmını ihraç edecek.

Bunun yanı sıra; Aşı üretiminin artırılması teşvik edilecek. Gelişmekte olan ülkelere aşı üretim yatırımları yapılacak. Ülkelerin aşıları uygun fiyata edinmeleri sağlanacak.

Fikri mülkiyet konusunun kaldırılması yok

DTÖ'nün mevcut Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşması'nda (TRIPS) yer alan zorunlu lisan kullanımı kolaylaştırılacak.

AB'nin teklifinde, aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusunda bir girişim yer almaması dikkati çekti.

Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başını çektiği bazı ülkelerin koronavirüs salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için fikri mülkiyet haklarını düzenleyen anlaşmanın (TRIPS) belli hükümlerinin rafa kaldırılmasını talep eden önerisi DTÖ'de gündeme gelmiş ve bu konuda müzakerelere başlanmıştı.

ABD Fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklemişti

ABD yönetimi, mayıs ayında aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.

AB ise bunun tartışılabileceğini ancak kısa vadede çözüm sağlamayacağını, öncelikle aşıların paylaşılması, üretilen aşıların ihraç edilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken, bazı batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.