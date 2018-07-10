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AB'den Donald Trump'a dostlarının kıymetini bil' uyarısı

AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok." çağrısında bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 15:05
AB'den Donald Trump'a dostlarının kıymetini bil' uyarısı

Tusk, Brüksel'deki NATO-AB 2. ortak bildirisi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor." ifadelerini kullandı.

'DOSTLARININ KIYMETİNİ BİL, FAZLA DOSTUN YOK'

Tusk, Trump'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir." uyarısında bulundu.

Trump'ın ABD'nin Avrupa'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa'nın 11 Eylül'ün ardından ABD'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan'da Avrupalı askerlerin ABD'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı.

Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:05
  1. AB
  2. NATO
  3. Trump
  4. UYARI
  5. AVRUPA BİRLİĞİ
  6. ÇAĞRI
  7. RUSYA
  8. ÇİN

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