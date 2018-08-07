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AB'den Donald Trump'a bir rest daha: Ticaretin arttırılmasını teşvik ediyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiğini bildirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:01
AB'den Donald Trump'a bir rest daha: Ticaretin arttırılmasını teşvik ediyoruz

Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Mogherini, burada yaptığı açıklamada, nükleer taahhütlerine sadık İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiklerini belirtti. 

İRAN'IN ANLAŞMADA KALMASI İÇİN ÇABA 

Mogherini, hem bölge hem dünya güvenliğinin çıkarına olduğuna inandıkları anlaşmanın, İran halkına kazandırdığı ekonomik faydaların sürmesi ve İran'ın anlaşmada kalması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başlamıştı. 

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:01
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