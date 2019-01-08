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AB'den Danimarka'da suikast girişiminde bulunan İran'a yaptırım

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen:- "AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü bir karar"

08 Ocak 2019 Salı 14:33
AB'den Danimarka'da suikast girişiminde bulunan İran'a yaptırım

KOPENHAG (AA) - Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Avrupa Birliği'nin (AB), İran istihbarat servisine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen, Twitter'dan, kendi topraklarında suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla İran'a yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Samuelsen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa dış politikası için önemli bir zafer. AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü bir karar."

Danimarka Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığına bağlı, İç İstihbarat Müdürlüğü ve Başkanı Said Haşimi Moghadam'ın, AB'nin terör örgütleri listesine dahil edildiği açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samuelsen, başka hiçbir ülkenin istihbarat biriminin AB'nin terör örgütleri listesinde olmadığına dikkati çekerek AB olarak, İran'a çok net bir sinyal verildiğini kaydetti.

Danimarka, İran'ın eylülde kendi topraklarında suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla AB'de bu ülkeye yaptırım için destek arıyordu.

- Olay

İran, terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka'da 28 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül 2018'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde suikasta uğramıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:33
  1. AB
  2. Ahval Ulusal Direnişi
  3. ASMLA
  4. Avrupa Birliği
  5. Danimarka
  6. iran
  7. suikast

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