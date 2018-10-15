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AB'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin tarafında olduklarını açıkladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:43
AB'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Washington Post yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin ABD yönetimiyle tamamen aynı çizgide olduklarını bildirdi.

Mogherini, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının "Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılması" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını anımsatan Mogherini, "Bu konuda Washington yönetimiyle bütünüyle aynı çizgideyiz." dedi.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:43
  1. İstanbul
  2. AB
  3. Cemal Kaşıkçı

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