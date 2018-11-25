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AB'den Brexit anlaşmasına onay

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "27 AB ülkesi, ayrılık anlaşmasını ve AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğini belirleyen siyasi deklarasyon belgesini onayladı"

25 Kasım 2018 Pazar 13:03
AB'den Brexit anlaşmasına onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke lideri, Brexit anlaşmasını ve İngiltere'yle gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 AB ülkesi, ayrılık anlaşmasını ve AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğini belirleyen siyasi deklarasyon belgesini onayladı." ifadesini kullandı.

Anlaşma, toplantı başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra imzalandı.

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ayrılık anlaşması metninin, Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor.

Onaylanan siyasi deklarasyon belgesiyle de İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkilere yön verilmesi hedefleniyor.

Bundan sonraki süreçte, 585 sayfalık Brexit ayrılık belgesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiltere Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:03
  1. AB
  2. Brexit
  3. siyasi deklarasyon

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