0553 313 94 23

AB'den "Brexit anlaşması müzakereye açık değil" mesajı

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt İngiltere ile ayrılık anlaşmasının müzakereye açık olmadığı mesajını verdi

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:06
AB'den "Brexit anlaşması müzakereye açık değil" mesajı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasının "tedbir maddesinin" değiştirilmesini ve yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklifine ilişkin, birliğin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.

Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek Brexit oturumunun öncesinde basına açıklamalarda bulunan Barnier, "AB'nin tutumu çok net, kurumlar dayanışma içinde. İngiltere ile vardığımız anlaşmanın arkasındayız. İngiltere'ye karşı durmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Barnier, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in de bugün AP'de konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

- AP'den de "müzakere olmaz" mesajı

AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt da "Mevcut Brexit anlaşmasını tekrar müzakereye açmak mümkün görünmüyor ancak gelecekteki ilişkileri ele alabiliriz." dedi.

İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlayan tedbir maddesinin bir "güvence" olduğunu ifade eden Verhofstadt, İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkinin bu hususta da belirleyici rol oynayacağına işaret etti.

Verhofstadt, Brexit sürecinin uzatılmasının ise hem işletmelere hem de vatandaşlara zarar vereceğini belirterek, daha fazla istikrarsızlıktan kaçınılması gerektiğini ifade etti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:06
  1. AB
  2. AP
  3. Barnier
  4. Brexit
  5. verhofstadt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere..
    3. Türkiye Kupası'nda..
    4. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor..
    5. Ümit Özdağ oralı bile olmadı: HDP’nin..
    6. "Öğrencilerimizin sınav sürecinde her..
    7. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
    8. Meteksan Savunma'da bayrak değişimi
    9. Tekerlekli sandalye basketbolunda..
    10. "Reyting uğruna hekimlerin..
    11. İran'ın petrol dışı ihracatı ABD..
    12. Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!
    13. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    14. Şenol Güneş transferi duyurdu: Her..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. İdlib'deki rejim saldırıları
    17. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    18. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    19. "Pet şişe getirenlere kontör..
    20. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!