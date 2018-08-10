AB'den Bosna'ya göçmen desteği kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, düzensiz göçmen akışının kontrol altına alınması kapsamında, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'e 6 milyon avroluk maddi destekte bulunacak.

AB'nin 2016'da Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah arayan düzensiz göçmenlerin, Bosna Hersek'teki bekleyişinin sürmesi üzerine AB Komisyonu maddi destek sağlama kararı aldı.

AB Bosna Hersek Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sağlanacak yardımın Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınması ve yerleştirilmesi için kullanılacağı belirtilerek, "Maddi yardımla aynı zamanda sınır hatlarındaki kontrollerin arttırılması ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bosna Hersek'e daha önce düzensiz göçmenlere ilk yardım konusunda da destek sağlandığı kaydedildi.

SIĞINMA TALEBİ AZ

Bu arada, Bosna Hersek'e yıl başından bu yana 10 binden fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtilirken, bu kişilerden çok azının sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkedeki düzensiz göçmenlerin bir kısmı daha önce Salakovac'daki bir merkeze yerleştirilmiş, bir kısmının da Hadzici'dekiUsivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bosna Hersek'in kuzeyinde Hırvatistan ile sınır şehirlerinde bulunan park gibi açık alanlarda kalan göçmenlerden kadın ve çocuklar ise son olarak Cazin şehrindeki bir otele yerleştirilmişti.