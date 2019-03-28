AB'den Bosna Hersek'e "hükümet kurma" şartı

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Bosna Hersek'in ay başında teslim ettiği soru kitapçığına ilişkin raporun, devlet düzeyinde hükümetin kurulması şartıyla mayıs sonunda açıklanabileceğini ifade etti.

Hahn, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, hükümet yetkilileri ve siyasi parti liderleriyle görüştü.

Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Hahn, AB'den "aday ülke" statüsü almayı bekleyen Bosna Hersek'in durumunu değerlendirerek, "Bosna Hersek'in ay başında teslim ettiği soru kitapçığına ilişkin rapor, devlet düzeyinde hükümetin kurulması şartıyla mayıs sonunda açıklanabilir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından devlet ve entite düzeyinde hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Hahn, "Hükümetlerin kurulması bizim için önemli, zira muhatap alacağımız kişileri bilmeliyiz. Mevcut meselelerdeki çalışmaların sürebilmesi için hükümet olmalı." dedi.

Hahn, Alman hukukçu Reinhard Priebe'nin, gelecek hafta Bosna Hersek yargısındaki eksiklileri tespit için ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Bosna Hersek'te çevrenin korunması ve sağlık alanlarındaki koşullardan memnun olmadıklarını vurgulayan Hahn, bunların tek bir gecede değişemeyeceğini kaydetti.

Hahn, Bosna Hersek'ten sonra bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'a geçerek burada da temaslarda bulunacak.