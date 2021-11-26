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Avrupa AB’den Bosna Hersek açıklaması: AB üyeliği perspektifine geri dönün!
Avrupa

AB’den Bosna Hersek açıklaması: AB üyeliği perspektifine geri dönün!

Bosna Hersek’te yaşanan krizle başlayan kaos, Balkanlar’da istikrarsızlığı tetikleyeceğinden endişe ediliyor. Avrupa Birliği’nden Bosna Hersek’e bir çağrı yapılarak “AB üyeliği perspektifine geri dönün.” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:02:00 -
AB’den Bosna Hersek açıklaması: AB üyeliği perspektifine geri dönün!

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, iki günlük Bosna Hersek temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya Bosna-Hersek'in başarılı olduğunu ve zenginleştiğini görmek istediğim için geldim." dedi.

Varhelyi, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'e yönelik Avrupa perspektifinin gerçek ve güvenilir olduğunu tüm muhataplarıma açıkladım. AB'nin Bosna Hersek'in istikrarına, egemenliğine, birliğine ve bütünlüğüne tamamen bağlı olduğunu da açıkça belirttim. Ana mesajım; liderlerin gerilimi azaltmak için adımlar atması gerektiğiydi."

Ülke liderlerinin gerilimli söylemlerden kaçınması ve kurumların işlerliğinin sürmesi gerektiğini vurgulayan Varhelyi, "Ülkedeki odak, Avrupa gündemine ve (aday ülke olmak için) 14 temel önceliğin uygulanmasına dönmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Varhelyi, muhataplarının ilerlemek ve çözüm üretmek için istekli olduğunu duyduğunu belirtti.

Varhelyi, 24-25 Kasım'da yaptığı ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Sırp üyesi Milorad Dodik, Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç gibi liderlerle görüşmeler yaptı. Bakanlar ve muhalefet liderleriyle de bir araya gelen Varhelyi, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Saraybosna Göç Diyaloğu" konulu bölgesel konferansa da katıldı.

Son dönemde Dodik'in, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesi siyasi krize neden olmuştu.

 

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