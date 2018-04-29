AB Komisyonu Başkanı Juncker itiraf etti: Güç kaybediyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." dedi.



Hollanda'nın Trouw adlı gazetesine konuşan Juncker, AB'nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya'yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.



Avrupa ve Rusya'nın soğuk savaş retoriğini geride bırakarak tekrar nasıl bağlantı kurulacağına odaklanması gerektiğini belirten Juncker, "Putin arkadaşım, kimse bugün Putin'e arkadaşım demeye cesaret edemese de biz çok uzun yıllardır arkadaşız." diye konuştu.



Rusya'nın bölgesel bir güçten çok daha fazlası olduğunu aktaran Juncker, "Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz." ifadesini kullandı.



Juncker, Avrupa'nın güvenliğinin Rusyasız inşa edilemeyeceğini vurguladı.

"AVRUPALILAR OLARAK DÜNYANIN PATRONU OLDUĞUMUZU SANIYORUZ"

Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." açıklamasında bulundu.



Avrupa'nın ekonomik güç olarak gerilediğine ve demografik olarak da güç kaybettiğine dikkati çeken Juncker, "Kültürel olarak varız ama baskın değiliz. Bu nedenle herkesi daha mütevazı olmaya ve dünyanın geri kalanını dinlemeye davet ediyorum." dedi.

"AB HRİSTİYAN BİRLİĞİ DEĞİL"

AB'nin kimliği üzerine de geniş açıklamalara yer veren Juncker, "AB bir Hristiyan birliği değil." değerlendirmesini yaptı. Juncker, Hristiyanlığın Avrupa'nın gelişimine büyük katkı sağladığını ancak AB'yi Hristiyan bir birlik olarak tanımlamanın gerçeği yansıtmayacağını aktararak "Topraklarımızda Müslümanlar da yaşıyor. Kurallarımıza uydukları müddetçe onların da topraklarımızda yeri olmaya devam edecek." diye konuştu.