AB'den Boeing hamlesi! Derinlemesine incelenecek
Avrupa Birliği'nin Boeing 737 MAX modeli uçaklara yeniden izin vermeden önce yazılım güncellemesini derinlemesine inceleyeceği açıklandı.20 Mart 2019 Çarşamba 08:19
Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) CEO'su Patrick Ky, Boeing 737 MAX modeli uçakların uçuşlarına yeniden için vermeden önce Boeing tarafından yapılan yazılım güncellemesini "çok derinlemesine" inceleyeceklerini bildirdi.
"Bu uçakların uçmalarına izin vermeyeceğiz"
Ky, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Size garanti ederim ki, tüm sorularımıza kabul edilebilir yanıtlar bulana kadar bu uçakların uçmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
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