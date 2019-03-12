AB'den "Boeing 737 Max" tipi uçaklara uçuş yasağı

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa’da bugünden itibaren askıya alındığını duyurdu.

EASA’dan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından “Uçuşa Elverişlilik Direktifi” yayımlandığı kaydedildi.

Direktifte "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının tüm uçuşlarının Avrupa’da bugün TSİ 22.00'den itibaren durdurulmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, EASA’nın yolcuların güvenliklerini sağlamak için gerekli her adımı attığının altı çizilerek, bu yasağa ek olarak Avrupa dışındaki havayolu şirketleri tarafından kıta içi ve dışına yönelik söz konusu model uçaklarla yapılan tüm operasyonların askıya alınmasına dair “Güvenlik Direktifi” yayımlandığı ifade edildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı kazası ile soruşturmanın sürdüğüne işaret edilerek, kazanın sebebine yönelik herhangi bir sonuç çıkarmak için çok erken olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa’da İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu ülkeler, Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing 737 Max 8" uçuşlarını durdurma kararı almıştı.