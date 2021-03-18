AB'den aşıda geri adım! "Sputnik V iyi bir aşı"
Avrupa'da yaşanan aşı krizi gün geçtikçe daha da derilnleşiyor. BionTech/Pfizer aşısının teslimatındaki sıkıntılar ve AstraZeneca'nın yan etkileri nedeniyle AB aşıya ulaşma noktasında problemler yaşarken, inaktif aşılara olan ilgileri daha da arttı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton, "Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan Rus ve Çin aşılarına yönelik övgüler gelirken Avrupa Birliği'nde yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Rus aşısına yakınlaşmaya başladı
Avrupa Birliği Komisyonu üyesi İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama konusu Av rupa'nın en büyük problemi oldu. BionTech/Pfizer aşısının teslimatındaki problemler ve AstraZeneca aşısının yan etkileri nedeniyle Avrupa'nın aşıya ulaşmasında problemler yaşanırken inaktif aşılara olan ilgi her geçen gün artıyor.
Rus aşısına övgü
Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Aşı adayları arasında Sputnik V de var. Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" ifadelerini kullandı.
Sputnik V konusunda anlaşmaya varılacağı umudunu dile getiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilebileceğini söyledi.
Aynı zamanda Breton, halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu kaydetti.