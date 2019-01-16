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AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:- "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:21
AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." dedi.

Barnier, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Brexit oturumunda konuştu.

Ayrılık anlaşmasını AB ve İngiliz hükümetinin ortak hazırladığını anımsatan Barnier, İngiliz parlamentosunda yapılan oylama sonucunu üzüntüyle karşıladığını söyledi.

AB'nin önceliğinin düzenli bir ayrılık olduğunu vurgulayan Barnier, "Bu aşamada hiçbir senaryoyu yok sayamayız. Bu durum her zaman en fazla kaçındığımız anlaşmasız ayrılık senaryosu için özellikle geçerli." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin 10 hafta sonra AB için üçüncü bir ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunu önlemeye odaklandıklarını belirten Barnier, AB'nin her duruma karşı hazırlık çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:21
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