AB'den Amerika'ya soğuk duş! Dolar tepkisi

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda parlamento üyelerine hitap eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “Euro egemen bir Avrupa’nın yüzü olmalıdır” dedi.



Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu’nda geleneksel olarak düzenlenen “Birliğin Durumu” oturumunda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği’nin para biriminin önemine vurgu yaptı.

Görevinin tamamlanmasına az bir süre kala düzenlenen “Birliğin Durumu” oturumunda “Euro egemen bir Avrupa’nın yüzü olmalıdır” diyen Başkan Juncker, euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini istedi.

"AVRUPA'NIN FATURASINI DOLAR OLARAK ÖDEMESİ SAÇMALIK"

2018 yılının sonuna gelindiğinde, Komisyon’un euroyu uluslararası platformda güçlendirmeyi hedefleyen girişimleri atacağının altını çizen Juncker, güçlü bir para birimine sahip olmanın ne kadar önemli olduğuna dair bazı örnekleri gösterdi. Juncker, “Avrupa'nın enerji ithalat faturası yüzde 80'i buluyor ve Avrupa’nın yılda 300 milyar euroyu bulan enerji faturasını ABD doları bazında ödemesi saçmalıktır. Oysa enerji ithalatımızın sadece yüzde 2'si ABD'den geliyor. Avrupalı şirketlerin Avrupa uçaklarını euro yerine dolar bazında almaları da büyük bir saçmalıktır" şeklinde konuştu.



Daha önce başlatılan Ekonomik ve Parasal Birliği’nin güçlendirilmesini gerektiğini hatırlatan Başkan Juncker, “Öncelikle kendi ekonomik ve parasal durumlarımıza bir çekidüzen getirmek zorundayız. Bu olmadan, euronun uluslararası rolünü güçlendirecek araçlara sahip olamayız. Avrupa ve euroyu daha güçlü hale getirmek için ekonomik ve parasal birliğimizi tamamlamalıyız” ifadelerini kullandı.



Avrupa’nın sınır güvenliği konusunda da görüşlerini beyan eden Başkan Juncker, Avrupa sınır muhafızları sayısının 2020 yılına kadar 10 bine kadar yükselmesi gerektiğini belirtti. Juncker, “Avrupa sınır ve sahil güvenliğini 2020 yılında gerektiği gibi sağlaması üzere sınır güvenliğini sağlayan muhafız gücünün 10 bin kişiye yükselmesini öneriyoruz” dedi.

LAVROV: ABD DOLARI CEZALANDIRMAK İÇİN KULLANIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçtiğimiz günlerde dolar ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rus televizyonu Pervıy Kanalda (Birinci Kanal) yaptığı açıklamada, "Dolar, uluslararası döviz ve finans sistemidir. Bu doğru mu? Evet doğru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yıl boyunca bu kuralla yaşadık ve ABD'nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

Lavrov, Washington'un başkalarını cezalandırmak için doları baskı aracı olarak kullandığını savunarak, "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" diye ekledi.