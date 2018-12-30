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AB'den Almanya ve Avusturya sert tepki: İki yüzlü davranıyorlar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avusturya ve Almanya'nın sınır güvenliği konusunda çözüme en çok ayak direyen ülkeler olduğunu söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 15:06
AB'den Almanya ve Avusturya sert tepki: İki yüzlü davranıyorlar

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'nın sınır güvenliği konusunda en çok şikâyette bulunan Almanya ve Avusturya'nın çözüme en çok ayak direyen ülkeler olduğunu belirterek, bu ülkelerin “utanılacak düzeyde iki yüzlü davrandığını” söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB üyesi ülkelerin sınır güvenliği konusundaki tutumlarını eleştirerek, “Utanılacak düzeyde iki yüzlü davranıyorlar.” dedi.

 "Uzun süredir çağrıda bulunuyor"

Alman basınından Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Juncker, “AB ülkelerinin liderleri ve hükümetleri, Avrupa’nın dış sınırlarının güvenliğinin artırılması için iki yıldan uzun süredir çağrıda bulunuyor.” sözlerini kullandı.

Eylül 2018’de Avrupa Komisyonu toplantısında sınır güvenlik birim sayısının 2020 yılına dek bin 500’den 10 bin’e çıkarılması konusunda bir taslak hazırladığını hatırlatan Juncker, bazı ülkelerin bu planı eleştirdiğini açıkladı.

"En çok ayak direyenler" 

Avusturya’nın bu planı 2027 yılına kadar yayma çabasını ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın 2025’i “makul uygulama süresi” olarak göstermesine “utanılacak düzeyde ikiyüzlülük” diyerek tepki gösteren Juncker, “Sınır güvenliğiyle ilgili en çok şikâyette bulunan ülkelerin, çözüme en çok ayak direyenler olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

Avrupa’nın bu şekilde çalışamayacağını söyleyen Juncker, “Hızla harekete geçmeli ve AB’nin dış sınırlarını kontrol altına almaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:06
  1. Avusturya
  2. Almanya
  3. AB Komisyonu

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