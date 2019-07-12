0553 313 94 23

AB'den 471 bin kişiye giriş engeli

AB, 2018'de üye ülkelerin vatandaşı olmayan 471 bin kişinin birlik topraklarına girişini engelledi

12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
AB'den 471 bin kişiye giriş engeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB), 2018'de birlik vatandaşı olmayan 471 bin kişinin üye ülkelere girişinin engellediği açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018'de göç hukukunun birlik genelinde uygulanışına ilişkin güncel verilerini yayınladı.

Buna göre, AB vatandaşı olmayan 471 bin kişinin üye ülkelere girişi engellendi. 2018'de üye ülkelerde 602 bin kişinin yasa dışı yollarla bulunduğu tespit edildi.

Diğer yandan, AB makamları 478 bin kişiye bulundukları ülkeyi terk etmeleri için resmi bildirimde bulunurken, 198 bin AB vatandaşı olmayan kişi başka bir ülkeye gönderildi.

Almanya'da 134 bin 100 kişinin yasadışı yollarla bulunduğu tespit edilirken bu ülkeyi Fransa (105 bin 900), Yunanistan (93 bin 400) ve İspanya (78 bin 300) takip etti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
  1. AB
  2. göç
  3. yasadışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik ve otopark sorununa çözüm bulundu ama...
    1. Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik..
    2. Manisa’da son 1 haftada 2 kişi arı..
    3. ASÜ’de 15 Temmuz sergisi
    4. Trabzonspor aradığı golcüyü Süper..
    5. Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını..
    6. Orman işletmeleri alım başvuruları..
    7. Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmadı
    8. Corendon, Kuşadası turizm..
    9. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    10. Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    11. Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım..
    12. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    13. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    14. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    15. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    16. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    17. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    18. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    19. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    20. Yarım asırlık birikimi..
    21. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    22. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    23. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    24. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    25. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    26. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    27. Yunanistan'dan darbeci Guaido'ya tam..
    28. Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik..
    29. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!