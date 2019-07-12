AB'den 471 bin kişiye giriş engeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB), 2018'de birlik vatandaşı olmayan 471 bin kişinin üye ülkelere girişinin engellediği açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018'de göç hukukunun birlik genelinde uygulanışına ilişkin güncel verilerini yayınladı.

Buna göre, AB vatandaşı olmayan 471 bin kişinin üye ülkelere girişi engellendi. 2018'de üye ülkelerde 602 bin kişinin yasa dışı yollarla bulunduğu tespit edildi.

Diğer yandan, AB makamları 478 bin kişiye bulundukları ülkeyi terk etmeleri için resmi bildirimde bulunurken, 198 bin AB vatandaşı olmayan kişi başka bir ülkeye gönderildi.

Almanya'da 134 bin 100 kişinin yasadışı yollarla bulunduğu tespit edilirken bu ülkeyi Fransa (105 bin 900), Yunanistan (93 bin 400) ve İspanya (78 bin 300) takip etti.











