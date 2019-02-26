AB'den 2023 Eğitim Vizyonu'na tam destek

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB), Avrupa Eğitim Vakfı ve UNICEF yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu'nu çok olumlu ve önemli bulduklarını bildirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve Ekonomik-Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Eğitim Bölümü Başkanı Brenda Haiplik ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Müdürü Cesare Onestini, Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonunun iş birliğiyle bir otelde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hidalgo, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu hem Türkiye açısından hem de bizim açımızdan çok hayati bir anda gündeme geldi. Şu süreçte AB'nin de eğitimin bütüncül planlanmasına yönelik çabaları var. 2023 Eğitim Vizyonu da bu çabalarla oldukça güzel bir uyum içerisinde. AB olarak Türkiye'nin kendi eğitim sisteminde gerçekleştirmekte olduğu reformu çok olumlu buluyoruz. Bütün bu reformların AB stratejileriyle de uyumlu olduğunu belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan ilkelerin, büyük ölçüde AB stratejileri çerçevesinde hazırlandığını ve ortak bazı hedeflere hizmet ettiğini aktaran Hidalgo, bunların arasında eğitim kalitesinin artırılmasının ve eğitimin diğer boyutlarının geliştirilmesinin bulunduğunu belirtti.

Hidalgo, özellikle vizyondaki yaşam boyu öğrenim konusundaki ilkelere dikkati çekerek, "2023 Eğitim Vizyonu aynı zamanda bize AB olarak da iş birliği yapacağımız alanlarda bir hat, yörünge sunmuş oluyor. Zira finansal yardım ve diğer yardımlar açısından bu tür belgeler son derece önemli." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye mesleki eğitim alanında büyük çabalar harcamakta"

Hidalgo, "2023 Eğitim Vizyonu'nda, anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması, mesleki eğitimin geliştirilmesi" gibi hedeflerin yer aldığının anımsatılması üzerine, "Yaşam boyu eğitim stratejisi açısından çocukların erken yaşlardan itibaren eğitim sistemine dahil olmaları gerçekten çok önemli. Böylece yaşam boyu eğitimi daha fazla hizmet veren, daha kapsamlı bir sisteme geçilmiş olacak." diye konuştu.

Eğitimin amacının aynı zamanda beceriler kazandırmak olduğuna işaret eden Hidalgo, "Türkiye mesleki eğitim alanında büyük çabalar harcamakta. AB olarak da bu çabaları destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hidalgo, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda Türkiye ile daha fazla iş birliği yöntemlerini aramaya devam ettiklerinin altını çizdi.

- "Oldukça kapsamlı bir vizyon belgesiyle karşı karşıyayız"

ETF Müdürü Cesare Onestini, eğitim öğretim alanında karşılaşan zorlukların birbirine çok benzediğine dikkati çekerek, "Gerek Türkiye gerekse AB eğitim öğretimde karşılaşılan zorlukları aşmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu eğitim öğretim alanında yaşanan bu zorluklarla mücadele açısından özellikle önemli. Bunu çok olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Onestini, ETF'nin hem Avrupa'nın genel eğitim politikasının bir parçası olduğunu hem de 2000 yılından bu yana Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının oldukça kapsamlı bir vizyon belgesiyle karşı karşıyayız. İlkokul, okul öncesi eğitim aynı zamanda bunun içerisinde ailenin dahil edilmesi ve teknik eğitim de var. Dolayısıyla önemli bir reform sürecinden bahsediyoruz. Bu gerek öğretmen becerilerinin kazandırılması gerekse okul sisteminin genel olarak değiştirilmesi ve reforme edilmesi açısından önemli. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin eğitime yönelik gelecekteki yaklaşımı ve bakış açısıyla da uyum içerisinde. Avrupa Eğitim Vakfı olarak mesleki eğitim alanında Türkiye ile uzun süredir mükemmel iş birliği ve destek örnekleri gerçekleştirdik. Bunu devam ettireceğiz ve bu açıdan bazı hususlar önemli. Bunlardan biri kazandırılacak becerilere ilişkin. Teknoloji, dijital ekonomi, endüstri 4.0 alanında kazandırılması gereken pek çok yeni beceri var."

- "Türkiye'nin güzel uygulamalar gerçekleştireceğini düşünüyoruz"

UNICEF Eğitim Bölümü Başkanı Brenda Haiplik ise çalıştayda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığını Türkiye'nin her bir yanından, her seviyeden eğitimle ilgili bütün ortakları bir araya getirmelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu toplantı vesilesiyle de Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında güzel stratejiler ve uygulamalar gerçekleştireceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.