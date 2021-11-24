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Korona Virüs AB’den 2 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikası için karar
Korona Virüs

AB’den 2 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikası için karar

Avrupa Birliği (AB), Singapur ve Togo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:16:00 -
AB’den 2 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikası için karar

AB Komisyonu, Singapur ve Togo'nun uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Söz konusu 2 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtilen açıklamada, bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut durumda 51 ülkenin AB aşı sertifika sistemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

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