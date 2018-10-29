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AB'de yaz-kış saati uygulaması tartışması büyüyor!

Avrupa BirliğiKomisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, gündeme gelen yaz-kış saati uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
AB'de yaz-kış saati uygulaması tartışması büyüyor!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Avrupa'da yaz-kış saati uygulamasının kaldırılmasına ilişkin kararın üye ülkeler tarafından verileceğini belirterek, "Bugün yapılan görüşmede üye ülkelerin son kararın verilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu da anlaşılmıştır." dedi.

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Graz kentinde düzenlenen gayriresmi çevre ve ulaştırma bakanları toplantısının ilk gününde Avrupa'da yaz-kış saat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması görüşüldü.

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, ortak basın toplantısında, görüşmelerin çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Bulc, komisyonun bu konuyu özellikle AB üyesi ülkeler ve vatandaşların mevsimsel saat değişikliğinin kaldırılması yönündeki talepleri nedeniyle görüştüğünü hatırlattı.

Saat değişikliğinin geçmişte enerji tasarrufu nedeniyle yapıldığını, bugün değişikliğin enerji tasarrufuna katkısının çok düşük olduğunu ifade eden Bulc, AB'ye komşu ülkelerin uygulamayı kaldırdığını ve AB üyesi halkların yüzde 83'nün yaz-kış uygulamasının kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdi.

Bulc, AB olarak nasıl bir karar alınacaksa bunun uyum içerisinde hareket edilerek kararlaştırılması gerektiğinin altını çizerek, "Yaz saat dilimine geçilmesi ya da şu an ki uygulamada kalmasına ilişkin kararı üye ülkelere bırakıyoruz. Bugün yapılan görüşmede üye ülkelerin son kararın verilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu da anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Değişikliğin hayata geçirilmesine ilişkin sürece de değinen Bulc, AB Parlamentosu ve konseyin konuya ilişkin yeşil ışık yakması durumunda saat değişikliğine ilişkin önerinin Ekim 2019'da ya da kararlaştırılan yeni bir tarihte yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Yaz-kış saat değişikliği 2021’de

Avusturya Çevre ve Teknoloji Bakanı Norbert Hofer de üye ülkelerin büyük çoğunluğunun yaz-kış saat uygulamasının kaldırılmasından yana olduğunu ancak 3 ülkenin konuya ilişkin çekincelerinin bulunduğunu söyledi.

Hofer, görüşmede üye ülkelerin değişiklik için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarının anlaşıldığını belirterek, bu nedenle 3 önerinin yapıldığını kaydetti.

Üç öneri, değişikliğin 2021'de yapılması, bir koordinatör belirlenerek söz konusu değişikliğe ilişkin kararın huzur ortamı içerisinde alınmasının sağlanması ve öngörülmeyen olası sorunlar için "güvenlik maddesinin" hayata geçirilmesi olarak sıralandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
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