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AB'de sanayi üretimi ocakta arttı

Sanayi üretimi, ocakta Aralık 2018'e göre Avro Bölgesi ve AB'de artış gösterdi

13 Mart 2019 Çarşamba 13:50
AB'de sanayi üretimi ocakta arttı

BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1, Avro Bölgesi'nde de yüzde 1,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 1,4 artarken, 2018'in ocak ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ocakta Aralık 2018'e kıyasla yüzde 1 yükselirken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 15,1 ile İrlanda, yüzde 9,6 ile Hırvatistan ve yüzde 5,9 ile Slovenya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 8,6 ile Danimarka ve yüzde 3,6 ile Letonya'da ölçüldü.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:50
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Avrupa
  4. Eurostat
  5. sanayi üretimi

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