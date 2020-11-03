AB’de her üç kadından 1’i şiddet görüyor

Avrupa Birliği ülkeleri Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Romanya, Letonya ve Polonya’nın peş peşe cephe aldığı İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da kadına şiddet vakalarını tırmandırdığı ifade edildi. İstanbul Sözleşmesi döneminde Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın yayınladığı rapora göre; Avrupa’da 3 kadından biri 15 yaş ve sonrasında şiddet gördüğünü belirtiyor.

Kadınların % 75’i cinsel tacize uğruyor

Vasıflı mesleklerde ya da yönetici pozisyonlardaki kadınların yüzde 75’i, hizmet sektöründekilerin yüzde 66’sı cinsel tacize uğruyorlar. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na göre Doğu ve G. Avrupa’daki kadınların yüzde 70’i hayatında en az şiddet yaşadığını söylüyor. Kadınların yüzde 45’i cinsel tacize, yüzde 23’ü tanıdığı, yüzde 18’i de tanımadığı erkeklerin cinsel şiddetine uğruyor.

Fransa’da kadın cinayetleri % 25 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın rakamlarına göre, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayan Fransa’da sadece 2019’da 146 kadın ilişki yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. Fransa’da kadın cinayeti, bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Bu rakama, ilişki yaşanmayan kişi tarafından gerçekleştirilen cinayetler dahil değil. İstanbul Sözleşmesi’ne savaş açan Romanya’da, milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4.3’lük oranla Avrupa’nın en yüksek seviyesine ulaşıldı. 2017’de Almanya’da 123, İngiltere’de 139 kadın sürekli ilişki içindeki eşi tarafından öldürüldü. Fransa’da her yıl 222 bin fiziksel ve cinsel şiddet vakası rapor ediliyor. Almanya’da 2018’deki tecavüz, taciz ve fuhuş mağduru kadınların sayısı 114 bini aştı.

Boşanmalar pik yaptı

İstanbul Sözleşmesi’nin pençesindeki Avrupa’daki buhran boşanma istatistiklerine de yansıyor. AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’a göre, 2013’te AB ülkelerinde 2,1 milyon kişi evlendi, 943 bin kişi boşandı. OECD verilerine göre, AB ülkelerinde 1970’te evlenme oranı binde 7 ila 9 iken, İstanbul Sözleşmesi döneminde bu oran binde 4,6’ya geriledi. İtalya, Lüksemburg, İspanya ve Slovenya’da evlilik oranlarının binde 3,5 veya daha az olduğu kaydedildi. Boşanma oranı 1965’te binde 0,8 iken, 2013’te binde 1,9’a yükseldi.