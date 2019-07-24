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AB'de "göçmenleri paylaşma" tartışması

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin üye devletlere paylaşılmasını öngören plan Avrupa Birliği ülkelerini böldü- 14 üye ülkenin destek verdiği plana, İtalya ve Malta, göçmenlerin ilk geldikleri ülkede kalacağı endişesiyle karşı çıkıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
AB'de "göçmenleri paylaşma" tartışması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülke, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin, gönüllülük ilkesine bağlı olarak, üyeler arasında paylaştırılmasını öngören dayanışma planı üzerinde anlaşma sağlasa da sorunun çözümü için İtalya ve Malta gibi üyelerin desteği aranıyor.

AB üyesi 14 ülke, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan toplantıda, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşılmasını öngören "dayanışma mekanizması" üzerinde anlaştı ancak İtalya'nın ve Malta'nın sert muhalefet ettiği öneri için diğer üye devletlerin de desteği aranacak.

Söz konusu kararı medyayla paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 üye devletin "dayanışma mekanizmasına" prensipte olur verdiğini, bunlardan 8'inin ise "aktif katılım" sağlayacağını bildirmişti.

Fransız medyasına göre, aktif katılım sağlayacak ülkeler arasında, Fransa'nın yanı sıra Almanya, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve Lüksemburg bulunuyor.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin Avrupa devletleri arasında nasıl paylaşılacağına ilişkin detaylar ise henüz bilinmiyor.

- İtalya ve Malta karşı çıkıyor

AB Dönem Başkanı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de geçen perşembe Fransa, Almanya, İtalya ve Malta arasında içişleri bakanlarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı gayriresmi göç toplantısında taraflar bir uzlaşıya varamamıştı.

Fransa ve Almanya'nın göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra herhangi bir pazarlığa girmeden ilk güvenli limana taşınması ve oradan sistematik şekilde diğer ülkelere dağıtılması teklifi, İtalya ve Malta tarafından kabul edilmemişti.

İtalya ve Malta'nın "göçmenlerin denizden kurtarıldıktan sonra ilk ve en yakın güvenli limana götürülmesi" tezine karşı çıkıyor. Buna da gerekçe olarak, göçmenlerin ilk geldikleri ülkede kalacağı endişesi ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin zor olacağı gösteriliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Paris'te yapılan göçmen toplantısına ise bizzat katılmayarak temsilci göndermişti.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
  1. AB
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  3. Göçmen
  4. İtalya
  5. Malta

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