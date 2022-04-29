AB’de enerji krizi büyüyor! Elektriğe yüzde 11,26 zam geldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2021'in ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2020 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21,3 avro ödenirken, bu rakam 2021'in ikinci yarısında 23,7 avroya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,01 avro ödenirken, bu ülkeyi 10,91 avroyla Bulgaristan, 13,13 avroyla Hırvatistan, 13,17 avroyla Malta, 14,49 avroyla Hollanda, 14,77 avroyla Litvanya, 15,74 avroyla Polonya, 16,02 avroyla Romanya, 16,24 avroyla Slovakya, 17,11 avroyla Slovenya, 18,40 avroyla Finlandiya, 18,83 avroyla Çekya izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 34,48 avro ödedi. Bu ülkeyi 32,34 avroyla Almanya, 29,94 avroyla Belçika, 29,74 avroyla İrlanda, 28,16 avroyla İspanya, 26,04 avroyla İsveç, 23,60 avroyla İtalya, 23,04 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 22,85 avroyla Avusturya,21,70 avroyla Portekiz, 20,22 avroyla Fransa,19,89 avroyla Lüksemburg, 19,74 avroyla Yunanistan,19,39 avroyla Estonya, 18,86 avroyla Letonya takip etti.

Doğal gaz fiyatı arttı

Yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 7,8 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat önceki yılın aynı döneminde 7 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 18,55 avroyla İsveç'te yapılırken, bu ülkeyi 12,47 avroyla Danimarka,10,97 avroyla Hollanda, 10,82 avroyla İspanya, 10,14 avroyla Yunanistan, 10,05 avroyla İtalya,7,88 avroyla Fransa, 7,83 avroyla İrlanda, 7,73 avroyla Portekiz, 7,50 avroyla Estonya,7,08 avroyla Bulgaristan,6,95 avroyla Avusturya, 6,92 avroyla Almanya, 6,76 avroyla Belçika, 6,39 avroyla Lüksemburg izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 3,05 avro ödedi. Bu ülkeyi 3,98 avroyla Hırvatistan, 4,10 avroyla Litvanya, 4,23 avroyla Slovakya, 4,32 avroyla Letonya, 4,73 avroyla Polonya, 4,75 avroyla Romanya, 5,54 avroyla Çekya, 5,87 avroyla Slovenya takip etti.

Finlandiya, Malta ve GKRY ise hanelerin doğal gaz fiyatlarını Eurostat'a raporlamıyor.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarında artış yaşanmaya başlanan ilk dönemi kapsıyor. Ancak, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış hız kazandı. Söz konusu verilere son gelişmelerin etkisi yansımış durumda değil.

En ucuz enerji Türkiye’de

Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2021'in ikinci yarısında en ucuza elektrik ve doğal gaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2021’in ikinci yarısında ortalama 7,88 avroya satıldı. Böylece Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketildi.

Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat doğal gaz için ödedikleri fiyat 1,82 avro olarak tespit edildi.

Bu rakam da AB ülkelerinin tamamından daha düşük bir seviyede ölçüldü.

Eurostat verileri, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatlarının AB ülkelerinin çok daha altında olduğunu ortaya koydu.