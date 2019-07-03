AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderlerinin temel kurumların başkanlık pozisyonları için vardığı anlaşmaya Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi gruplardan tepki geldi.

Müzakereler boyunca sıkça ismi AB Komisyonu Başkanlığı için geçen Hollandalı Frans Timmermans'ın liste başı adayı olduğu Sosyal Demokratlar (S&D) yazılı bir açıklama yaptı.

S&D Başkanı Iratxe Garcia, "Bu öneri bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır." ifadesini kullanarak, AP'deki ikinci büyük siyasi grubun her zaman güçlü bir şekilde Avrupa demokrasisini ve AB Komisyonu Başkanlığına liste başı adaylarının seçilmesini öngören Spitzenkandidat sürecini desteklediğini kaydetti.

Garcia, "AB Konseyi'ndeki popülist hükümetlerin sadece hukukun üstünlüğü ve ortak Avrupa değerlerini savunduğu için en iyi adayı elemesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Timmermans'ın adaylığına Vişegrad ülkeleri olarak bilinen Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya açık bir şekilde karşı çıkmıştı.

- Yeşillerden sert tepki

AP seçimlerinde sandalye sayısını artıran Yeşillerden de AB liderlerinin anlaşmasına sert tepki geldi.

Yeşillerin liste başı adayı ve eş başkanı olan Ska Keller, yazılı bir açıklama yaparak, "Kapalı kapılar ardında günler süren görüşmelerin ardından bu derme çatma anlaşma çok anlamsız ve sadece partiler arasındaki güç çekişmesini tatmin ediyor." görüşünü dile getirdi.

AP seçimlerinde katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Keller, "Avrupa vatandaşları bundan daha iyisini hakkediyor." ifadesini kullandı.

- EPP memnun

AP'de birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Joseph Daul ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, liste başı adayları Manfred Weber'i tebrik ederek, AB Komisyonu Başkanlığı için yine bir EPP üyesinin aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Daul, "AB Komisyonu Başkanlığının, AP seçimlerinin kazananı olan EPP'ye verilmesi memnuniyet verici. Ancak, liste başı adayımız Weber'in ve Spitzenkandidat sürecinin yeterli desteği toplayamamasından dolayı üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Claude Juncker'i, 2014'te, AB Komisyonu Başkanı yapan Spitzenkandidat sistemi, AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının başkan atanmasını öngörüyor.

AB üyesi ülkelerin liderleri günler süren müzakerelerin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AB Yüksek Temsilciliğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.