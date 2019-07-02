AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasıyla ilgili, "Ursula Von der Leyen AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Birliğin önde gelen kurumlarının başına getirilecek isimlerin belirlenmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsimler belirlenirken AB Konseyi tarafından yetenek, tecrübe, kadın-erkek eşitliği, siyasi ve coğrafi denge kriterlerinin gözetildiğini belirten Macron, "Fransızca konuşan yeni bir ekibin oluşmasından mutluluk duyuyorum. AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ilk kez kadınlar tarafından yönetilecek." ifadesini kullandı.

Macron, bu isimlerin belirlenme sürecinde Almanya ile yaptığı iş birliğinin önemine işaret ederek, "Ursula Von der Leyen, AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli." dedi.

Brexit'e ilişkin "Anlaşmasız Brexit'ten korkmamalıyız, aksi takdirde karşı tarafın esiri oluruz." değerlendirmesinde bulunan Macron, İngiltere'nin bu konuda 30 Ekim'e kadar bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, AB Komisyonu Başkanlığı için adı geçen Frans Timmermans'ın da oldukça saygın bir aday olduğunu ve Komisyonda görev almaya devam edeceğini söyledi.



