THY- Euroleague
0553 313 94 23

AB'de 1,3 milyon kişi kanserden öldü

AB ülkelerinde 2015'te ölümlerin 4'te 1'inin nedeni kanser oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 18:08
AB'de 1,3 milyon kişi kanserden öldü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB), 2015 yılında 1,3 milyon kişi kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, AB ülkelerinde 2015'te hayatını kaybeden insanların 4'te 1'inin ölüm nedeni kanser oldu.

Söz konusu ülkelerde 1,3 milyon kişi kanser sebebiyle yaşamını yitirirken, Hollanda ve Slovenya'da ise kanserden ölenlerin oranı yüzde 30'u buldu. Bu oranın en düşük olduğu Bulgaristan ve Romanya'da ise ölümlerin 5'te 1'inin nedeninin kanser olduğu belirtildi.

Birlik ülkelerinde 2015'te erkek ölümlerinin yüzde 28,7'si, kadın ölümlerinin ise yüzde 22,1'i kanser nedeniyle oldu.

Söz konusu verilere göre, tüm AB ülkelerinde kanserden ölenler arasında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:08
  1. AB
  2. Avrupa
  3. kanser
  4. Ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günü düşüşle tamamladı
    1. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    2. Sultangazi'de bariyer dehşeti : 1 ölü
    3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan..
    4. Bilge dedi ki..
    5. 2. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve..
    6. İBB’den 15 bin öğrenciye ücretsiz kış..
    7. Fas'ın gözlem uydusu ulusal güvenliğe..
    8. Madde bağımlısına yardım etmek..
    9. Sıtmadan 500 bin insan öldü
    10. Avuç avuç antibiyotik işe yaramayınca...
    11. İBB “2. Uluslararası İş Sağlığı ve..
    12. Rize'de uyuşturucu operasyonu
    13. Türkiye ve AB'den 'İran' kararı:..
    14. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    15. Gaziantep'de iş yerinden hırsızlık
    16. AB'de 1,3 milyon kişi kanserden öldü
    17. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı..
    18. Unkapanı, Galata ve Haliç Metro..
    19. "Türkiye'de iş garantili mesleki..
    20. "İş birliği yapma ve ilişkileri..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"