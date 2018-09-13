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ABD'denin şimdiki bahanesi Ukrayna! Hedef ise Rusya...

ABD yönetimi, Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinde seçim yapılması planını kabul etmedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:33
ABD'denin şimdiki bahanesi Ukrayna! Hedef ise Rusya...

Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinde seçim yapma planını reddeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili "Ukrayna'da Rusya destekli kurmaca seçimler" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, "ABD, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde 'seçim' yapılması planının açıklanmasını kınıyor. Bu bölgeler Rusya Federasyonu tarafından kontrol edilmeye devam ettikçe burada hakiki bir seçim yapılması tasavvur edilemez. Bu, Rusya'nın Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerine tamamen ters bir durumdur."ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki seçim sürecinde Rusya'nın uluslararası norm ve kuralları hiçe saydığını savunan Nauert, "Rusya tarafından oluşturulan bu sözde halk cumhuriyetlerinin Ukrayna Anayasası'nda hiçbir yeri yoktur."değerlendirmesini yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna yönetimleri arasında Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki sorunun çözümüne ilişkin anlaşmaların, referandum seçeneğini içermediğini söylemişti. Marquis, "sözde bir referandum"organize etmeye yönelik herhangi bir çabanın "meşruiyeti" olmayacağını vurgulamıştı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Helsinki'deki zirvede Ukrayna'nın doğusunda bir referandum olasılığını görüştüklerini açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesi Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor. Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sözde yönetim ilan eden Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:33
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  4. tehdit
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