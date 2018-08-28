0553 313 94 23

ABD'den YPG'yi koruma hamlesi!

Terör örgütü YPG/PYD'ye silah desteği sağlamaya devam eden ABD şimdi de Kobani ve Haseke'deki üslere hava savunma sistemi kurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 09:15
ABD'den YPG'yi koruma hamlesi!

Teröristler ile aynı üssü kullanan ABD, eğitim yaptırdığı YPG militanlarını korumaya devam ediyor. YPG'lilerin kaldığı üslere hava savunma ve elektronik radar sistemleri kuruldu.

ASKERLER SİSTEMLERİ KURDU

Türkiye'ye teröristlere silah vermeyecekleri yönünde söz veren ABD bir kez daha sözünde durmayı başaramadı.

Dünya basını ABD'nin askeri uçaklarla mühimmat taşıdığı anların karelerini yayınladı. Amerikan askerleri, teröristleri korumak için üslere gönderilen sistemleri monte etti.

TÜRKİYE'NİN HAVA SALDIRILARINDAN KORKUYORLAR

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini PKK'dan temizleyen TSK, bölgenin karşısındaki Kobani'ye korku sardı.

Kobani'deki teröristleri korumak isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı düzenleyeceğini düşünen ABD, bölgedeki üslere hava savunma ve elektronik radar sistemleri kurdu.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:15
  1. Şanlıurfa
  2. Türkiye
  3. tsk
  4. abd
  5. pkk
  6. terör
  7. ypg
  8. kobani
  9. şanlurfa
  10. suruç

YORUM YAZ

  • AYHAN BENGÜAYHAN BENGÜ34 dk önce
    adamlar uçuşa yasak bölge oluşturup devleti kurmak üzereler biz daha ABD ile Münbiç etrafında aşıklar gibi el ele devriye atalım! Ancak asker sevkiyatı yapalım! Devlet kurulduktan ve bu PKK devletini bütün AB devletleri ve ABD tanıdıktan sonra yine deriz artık AB ve ABD bizi aldattı diye! Derhal Fıratın doğusuna hançer operasyonu yapmalıyızzz, EY REİS DUY SESİMİZİ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
  1. Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
  2. TürkAkım'da rekor! Bir günde 6,27 km..
  3. Okul polisi görevde çocuklar güvende
  4. BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu..
  5. Bunu da söylettiniz bana: “Atatürk’ün..
  6. Ambulansa yol vermek isterken refüje..
  7. ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası..
  8. Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü
  9. Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz..
  10. İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
  11. DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi!..
  12. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
  13. Otomobil römorka çarptı: 6 kişi..
  14. Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla..
  15. Donald Trump'tan Brunson açıklaması:..
  16. Halk TV'den kovuldu!
  17. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
  18. Bedelli askerliğe başvuranlar için..
  19. Hasta ziyaretinden dönerken kaza..
  20. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
AK Parti'nin yerel seçim anketi
AK Parti'nin yerel seçim anketi
Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor