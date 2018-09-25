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ABD, YPG'lileri teselli etti: Hepsi dedikodu!

ABD ve YPG’nin kirli ittifakı WhatsApp mesajlarına da yansıdı. ABD’li subayın, TSK’nın Münbiç’e girmesinden korkan terör örgütünün sözde komutanına, “Hepsi dedikodudan ibaret. Biz sizi destekliyoruz” mesajını attığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 10:07
ABD, YPG'lileri teselli etti: Hepsi dedikodu!

Türkiye’nin baskıları sonucu terör örgütü YPG’yi Münbiç’ten çıkartmak zorunda kalan Amerika, şimdi de terör örgütünün uzantısı Münbiç Askeri Konseyi’yle kanka oldu. Pentagon, teröristlerle kaybettiği güveni yeniden kazanmaya çalışıyor. Son olarak birçoğu eski YPG’li teröristten oluşan sözde Münbiç Askeri Konseyi üyeleriyle halı saha maçı yapan ABD’li subaylar, teröristlerle sürekli iletişimde. 

TÜRKİYE'DEN KORKUYORUZ

ABD medyasına konuşan konseyin sözde komutanlarından Muhammed Abu Adel, Amerikalı subaylarla aralarında çok iyi bir ilişki bulunduğunu ve askerlerin kendilerine büyük bir destek verdiğini itiraf etti. Adel, “Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı gözümüzü bir an bile kapatamıyoruz. Sadece Türkiye korkusu da değil, ABD’nin bölgeden çekileceği yönündeki haberler de var. Tüm bunlar bizi kokutuyor, tedirgin ediyor” dedi. 

ABD BİZE DESTEK VERİYOR

ABD’li komutanların, kendileriyle WhatsApp üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden örgütün sözde komutanı; “Bize, bu tür açıklama ve haberlere inanmamamızı söylüyorlar. Bunların dedikodu olduğunu ve yanımızda olduklarını bize iletiyorlar. Burada kalacaklarına dair bize güvence verdiler. WhatsApp üzerinden mesaj atıp, destek veriyorlar” diye konuştu. 

İŞTE O MOTİVE EDİCİ SÖZLER

ABD’li komutanların kendisine attığı WhatsApp mesajlarını da paylaşan Adel, bu mesajların kendilerini motive ettiğini dile getirerek ihaneti deşifre etti. Adel’in gösterdiği mesajlarda, ABD’li subayların korku içindeki örgütün sözde komutanlarını nasıl motive ettikleri görülüyor.

İşte örgüt üyesinin ABD’li komutandan geldiğini söylediği o mesajlardan bazıları; 

Haberlerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Hepsi dedikodudan ibaret. 

Yüzbaşı sana selamlarını iletti ve sizi desteklediğimizi söyledi. 

Ön cephede yaralılar – yaralanmalar var mı? Herkesin iyi, güvende olduğundan emin olun. 

Arabalarınız halen iyi durumda mı? Arabalar için yedek parça lazım mı? Bilin diye söylüyorum bizler de devriye görevindeydik ve üsse henüz döndük. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:07
  1. Türkiye
  2. TSK
  3. whatsapp
  4. ypg
  5. münbiç

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