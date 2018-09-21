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ABD'den YPG/PKK'ya yığınak! Son bir ayda 1500 TIR malzeme

Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de koruyup kollamaya devam eden ABD, bölgeye son bir ayda 1500 TIR'lık silah, mühimmat ve askeri malzeme gönderdi.

21 Eylül 2018 Cuma 16:00
ABD'den YPG/PKK'ya yığınak! Son bir ayda 1500 TIR malzeme

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor.

Haseke'deki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, son bir ayda yaklaşık 1500 tır, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından, gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alana giriş yaptı.

Kaynaklar, bunların bir çoğunun Deyrizor'da DAEŞ'le çatışacağı bahanesiyle YPG/PKK'ya destek için gittiğini, bir kısmının ise ABD'nin Harab Işk, Çelebi ve Ayn İsa'daki depolarına iletildiğini bildirdi.

AA kameralarına yansıyan sevkiyatlarda zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve mühimmatı, iş makineleri ve çok sayıda prefabrik barınma malzemesi yer aldı.

İLK SEVKİYATI 2016'DA YAPTI

Kaynaklar, bunların yaklaşık dörtte birinin ABD'nin kendi askerlerinin kullanımı için, kalanının ise müttefiki YPG/PKK için olduğunu belirtiyor.

ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı terör örgütü YPG/PKK'ya teslim etmişti. ABD'nin ilk sevkiyatını, nisan 2016'da yaptığı öğrenilmişti.

ÜSLERİN İNŞASI SÜRÜYOR

Mevcut durumda ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede 15 üs ve askeri noktaya sahip. ABD, Kamışlı ve Deyrizor'da toplam 3 üssün inşasını ise sürdürüyor. ABD, söz konusu noktalarda bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla YPG/PKK'ya DAEŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken, Özgür Suriye Ordusu güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'den aldığı ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip zırhlı araçlar, mühimmat, hafif silahlar, yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefabrik konteynırları, Suriye'nin kuzeyindeki 13 noktada depoluyor. Örgüt, üyelerine dağıtımı bu depolar üzerinden gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:00
  1. ABD
  2. Suriye
  3. YPG/PKK
  4. Simelka kapısı
  5. Deyrizor
  6. Harab Işk
  7. Çelebi
  8. Ayn İsa
  9. zırhlı araç
  10. personel taşıyıcı
  11. hafif piyade mühimmatı
  12. ağır silah ekipmanları ve mühimmatı
  13. iş makineleri
  14. DAEŞ
  15. Özgür Suriye Ordusu

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