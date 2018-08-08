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ABD'den yeni yaptırım hamlesi

ABD'li yetkililer, eski Rus ajanı Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:19
ABD'den yeni yaptırım hamlesi

ABD'nin, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım uygulayacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Mart 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir bankta bilinçsiz halde bulunan Rus vatandaşı eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal ile ilgili Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini ifade etti. Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, yoğun bakımda geçirdikleri birkaç haftanın ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmişti.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:19
  1. ABD
  2. Sergey Skripal
  3. Rusya

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