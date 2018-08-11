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ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: 13 Ağustos'da başlayacak!

Trump yönetimi, Türkiye'den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkararak yüzde 50'den uygulamaya 13 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:52
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: 13 Ağustos'da başlayacak!

Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim." ifadesi kullanıldı.ABD Ticaret Bakanlığından yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti." bilgisine yer verildi.

TRUMP DÜN AÇIKLAMIŞTI

Trump, cuma sabahı kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkartarak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiğini bildirmişti.
 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:52
  1. abd
  2. Türkiye
  3. vergi
  4. trump
  5. beyaz saray

YORUM YAZ

  • faynurfaynur1 sa önce
    bizde satışı durduralım gayet mantıklı kabul edilebilir sebeplerimiz var hem içerde mallarımız stok olur nasılsa sarı domuz trump mecburen ticarette trip atılmaması gerektiğini anlayacaktır
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Geriye dönük bile uygulayabilirsin, sana serbest....Mazeretin var senin....Her şey normal...No problem....Okey.
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