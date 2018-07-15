ABD'den yeni S-400 açıklaması!

NATOHava Kuvvetleri Komutanı ABD'li GeneralTod Wolters Londra merkezli haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alma planlarının NATO için risk olduğunu öne sürdü.

Wolters, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının F-35'lerin etkisini azaltacağını ve F-35'ler hakkında kilit bilgileri ortaya çıkaracağını ileri sürdü. S-400'ün F-35 yeteneklerini algılamasının NATO'ya dezavantaj sağlayacağını savunan Wolters, S-400 ile ilgili anlaşmazlığa rağmen Türk Hava Kuvvetleri ile temaslarının mevcut güvenlik tehditlerine odaklanarak sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Wolters, ''Şu an için, bu konudaki tüm konuşmalar, Türk Hava Kuvvetleri ile sahip olduğumuz güçlü ilişki ve iki ulusun birlikte sahip olduğu büyük ittifakı engellemedi'' diye konuştu.