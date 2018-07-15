0553 313 94 23

ABD'den yeni S-400 açıklaması!

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için bir risk olduğunu iddia etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:24
ABD'den yeni S-400 açıklaması!

NATOHava Kuvvetleri Komutanı ABD'li GeneralTod Wolters Londra merkezli haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alma planlarının NATO için risk olduğunu öne sürdü.

Wolters, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının F-35'lerin etkisini azaltacağını ve F-35'ler hakkında kilit bilgileri ortaya çıkaracağını ileri sürdü. S-400'ün F-35 yeteneklerini algılamasının NATO'ya dezavantaj sağlayacağını savunan Wolters, S-400 ile ilgili anlaşmazlığa rağmen Türk Hava Kuvvetleri ile temaslarının mevcut güvenlik tehditlerine odaklanarak sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Wolters, ''Şu an için, bu konudaki tüm konuşmalar, Türk Hava Kuvvetleri ile sahip olduğumuz güçlü ilişki ve iki ulusun birlikte sahip olduğu büyük ittifakı engellemedi'' diye konuştu. 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:24
  1. rusya
  2. nato
  3. Hava Kuvvetleri
  4. s-400
  5. tod wolters
  6. abd'li general
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması
    1. Metin Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz..
    2. Oktar'ın komşusu konuştu: Eve girip..
    3. Aile arasında kavga çıktı, 1 kişi öldü
    4. FETÖ'cülerin yeni merkezi Almanya! 14..
    5. Şehidin adı yeni doğan yeğenine..
    6. 84 yıllık fabrika tarihe tanıklık ediyor
    7. Şehidin anneannesi yürekleri dağladı:..
    8. ÖSYM görev ve yetkileri belirlendi!..
    9. ABD'den yeni S-400 açıklaması!
    10. 23 bin şehit yakını ve gazi kamuda..
    11. Trabzonspor'da deprem! Kamptan ayrıldı
    12. Balonlar gökyüzüne 15 Temmuz için..
    13. Domagoj Vida için müthiş teklif
    14. 40 milyon Euro'ya West Ham United'da..
    15. Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde..
    16. 50 yıllık hasretine son verdi: Lise..
    17. Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim..
    18. Beşiktaş'a piyango vurdu! Avrupa..
    19. Saraybosna'da 15 Temmuz için..
    20. Suriye sınırında PKK'lı terörist..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!