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ABD'den yeni Lübnan hükümeti ve Hizbullah'a ilişkin açıklama

Lübnan'da hükümetin kurulmasına ilişkin memnuniyetini dile getiren ABD yönetimi, devlet kaynaklarının yeni hükümet kabinesinde yer alan Hizbullah'a aktarılmaması uyarısında bulundu- ABD Dışişleri Bakanlığı: - "ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah, Sağlık Bakanlığına isim atayarak bakanlık pozisyonlarını işgal etmeye devam ediyor. Yeni hükümeti, bu bakanlık kaynaklarının ve hizmetlerinin Hizbullah'a destek sağlamadığından emin olmaya çağırıyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 22:02
ABD'den yeni Lübnan hükümeti ve Hizbullah'a ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Lübnan'da hükümetin kurulmasına ilişkin memnuniyetini dile getirirken, devlet kaynaklarının yeni hükümet kabinesinde yer alan Hizbullah'a aktarılmaması uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çetin siyasi pazarlıklardan sonra kurulan ulusal birlik hükümetine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD hükümetinin Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad el-Hariri tebrik edildi.

ABD hükümetinin, Lübnan ile olan ikili ilişkilerini güçlendirmek için umutlu olduğu kaydedilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Lübnan'ı ziyaret etmeyi planladığı da ifade edildi.

Hizbullah'ın yeni kurulan hükümet kabinesinde yer almasının eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah, Sağlık Bakanlığına isim atayarak bakanlık pozisyonlarını işgal etmeye devam ediyor. Yeni hükümeti, bu bakanlık kaynaklarının ve hizmetlerinin Hizbullah'a destek sağlamadığından emin olmaya çağırıyoruz."

Yeni Lübnan hükümetinin ülkedeki zorlu ekonomik durumu iyileştirecek gerekli tedbirleri acilen alması temennisinde bulunulan açıklamada, ABD'nin, Lübnan’ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğine bağlı ve Lübnan hükümeti ile halkının yanında olduğunun altı çizildi.

- Yeni hükümeti neler bekliyor?

Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması ekonomi ve halkın hayat koşullarını olumsuz etkilemişti.

Bu sebeple Lübnan halkı hükümetten öncelikle ekonomik atılım bekliyor. Yeni kabinenin birtakım reformlarla ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için ivedilikle yola koyulması gerekiyor.

Ayrıca, ABD yaptırımlarının hedefinde olan Hizbullah, genel seçimlerde oylarını artırarak çıktıktan sonra yeni kabinede 3 bakanlık elde etti. Yeni hükümetin bazı bakanlıkları ve özellikle de Sağlık Bakanlığının Hizbullah'ın eline geçmesi, Washington'u endişelendiriyor.

Yerel basın, ABD'nin, Hizbullah'a karşı bu tutum sebebiyle Lübnan'da kurulan yeni hükümetin uluslararası gözleme tabi tutulabileceğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:02
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. Başbakan Saad el-Hariri
  3. Hizbullah
  4. Lübnan
  5. yeni hükümet

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