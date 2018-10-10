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ABD'den yeni kısıtlamalar! Bildirim zorunlu olacak

ABD yönetimi, ülkesinin teknolojilerini korumak adına yabancı yatırımlara yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Ülkenin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcıların uçak, bilgisayar, güdümlü füze, askeri tank, petrokimyasallar, yarı iletkenler, türbin, optik cihaz ve lensler gibi 27 endüstriyi ilgilendiren tüm yatırım faaliyetlerini ABD Yabancı Yatırım Komitesi'ne bildirmesini zorunlu kılacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:28
ABD'den yeni kısıtlamalar! Bildirim zorunlu olacak

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) kapsamındaki ilk düzenlemelerin 10 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Ülkenin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcıların uçak, bilgisayar, güdümlü füze, askeri tank, petrokimyasallar, yarı iletkenler, türbin, optik cihaz ve lensler gibi 27 endüstriyi ilgilendiren tüm yatırım faaliyetlerini ABD Yabancı Yatırım Komitesi'ne bildirmesini zorunlu kılacak.

Söz konusu düzenlemeyi mümkün kılan FIRRMA, ağustos ayında ABD Kongresi'nden geçmiş ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Kağıt üzerinde herhangi bir ülkeyi hedef almayan FIRRMA, Çinli şirketlerin son yıllarda hızla artan teknoloji yatırımlarının ABD'nin bu alandaki üstünlüğünü kaybetmesine yol açabileceği endişesiyle hazırlanmıştı.

AA muhabirinin ekonomik araştırma ve danışmanlık şirketi Rhodium Group'un veri bankasından derlediği bilgilere göre, Çinli şirketler tarafından ABD'ye 2005-2017'de yapılan toplam yatırım 171 milyar dolara ulaştı.

Bu yatırımların, yaklaşık 60 milyar doları bilgi teknolojileri, komünikasyon, otomotiv, havacılık ve tıp alanında faaliyet gösteren teknoloji odaklı şirketlere yapıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:28
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