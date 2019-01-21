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'Çekileceğiz' diyen ABD bölgeye sevkiyat yapıyor!

Münbiç'teki saldırının ardından ABD birlikleri devriyeleri sıklaştırdı. Çekileceği söylenen ABD birlikleri, Kuzey Irak’tan Haseke bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
'Çekileceğiz' diyen ABD bölgeye sevkiyat yapıyor!

Suriye’nin Münbiç kentinde ABD askerine bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 4 ABD’li asker hayatını kaybetmişti. Bölgeden çekilme kararı alan ABD, askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede asayişi artırma çalışmalarına başladı. ABD birlikleri, saldırının ardından Münbiç’teki devriyelerini arttırırken, ABD tanklarının, Münbiç’te devriyeye katıldığı gözlendi.

Yeni sevkiyat

Öte yandan, ABD birliklerine Kuzey Irak’tan yeni sevkiyat gerçekleştirildi. Kuzey Irak’taki ABD üslerinden gelen yeni askeri konvoyun, Suriye’nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
  1. abd
  2. suriye
  3. haseke
  4. münbiç

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