ABD'den Venezuela`ya yeni yaptırımlar! Hedefte petrol endüstrisi var

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, zor zamanlar geçiren Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlara hazırlandığı iddia edildi.

Hedefte petrol endüstrisi var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya baskısını artıran ABD'nin bu kez ülkenin hayati öneme sahip petrol endüstrisini hedef alacağı belirtiliyor.



Maduro ekonomideki kötü gidişatın etkilerini azaltmak için dün ülkedeki asgari ücreti yüzde 300 artırarak 18 bin bolivara (yaklaşık 6,52 dolara) çıkarmıştı.



Venezuela'da asgari ücret geçen yıl beş kez artırılmıştı.