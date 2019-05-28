ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot

CENEVRE (AA) - ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığının Venezuela'ya geçmesini boykot etme kararı aldı.

65 ülkenin üye olduğu Cenevre merkezli Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığı, alfabetik sıraya göre bugün Venezuela'ya geçti.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, başkanlığın Venezuela'ya devredilmesiyle birlikte konferansın düzenlendiği BM Cenevre Ofisi'ndeki salonu terk etti.

Wood'un salondan ayrılmasının hemen ardından Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero dönem başkanlığının ülkesine geçmesi nedeniyle açılış konuşması yaptı.

Protestonun ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Büyükelçisi Wood, "ABD olarak, gayrimeşru Maduro rejiminin üyeleri tarafından temsil edilen bu kuruldaki Venezuela'nın (dönem) başkanlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bundan dolayı, Venezuela'nın başkanlığındaki Silahsızlanma Konferansı'nın gelecek 4 haftasını boykot edeceğiz." dedi.

Wood, Silahsızlanma Konferansı'nda Venezuela'yı geçici devlet başkanı olarak nitelendirdiği Juan Guaido'nun temsil etmesi gerektiğini iddia etti.

Bir soru üzerine Wood, ABD boykotunun uluslararası sistemdeki çok taraflılık ilkesini zedelemediğini ileri sürdü.

- Silahsızlanma konferansı nedir?

Çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu Birinci Silahsızlanma Özel Oturumu kararıyla yegane çok taraflı silahsızlanma müzakere forumu olarak 1978'te kurulan Silahsızlanma Konferansı'nın 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler konferansın üyesi konumunda.

Konferansın yılda 24 hafta süren oturumlarında silahsızlanma konuları müzakere ediliyor. Üyelerin alfabetik sırayla dönüşümlü başkanlık ettiği toplantılarda her üye oturumların 4 haftasına başkanlık yapıyor.



Silahsızlanma Konferansı'nda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (1968), Biyolojik (1972) ve Kimyasal (1993) Silahlar Sözleşmeleri ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (1996) gibi bugün silahsızlanma ve silahların kontrolü alanlarında temel belgeler olarak kabul edilen düzenlemeler müzakere edildi.

Türkiye, konferansın dönem başkanlığını en son geçen yıl üstlenmişti.

