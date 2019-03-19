0553 313 94 23

ABD'den Venezuela'nın altın ve genel madencilik şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetimine destek olduğu için ülkenin madencilik şirketi CVG Minerven ve Başkanı Perdomo'ya yaptırım kararı aldı

19 Mart 2019 Salı 21:00
ABD'den Venezuela'nın altın ve genel madencilik şirketine yaptırım

CARACAS (AA) - ABD yönetimi, "gayrimeşru" gördükleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek olduğu gerekçesiyle devlete ait madencilik şirketi ve yöneticisine yaptırım kararı aldı.

Ülkenin Hazine Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Venezuela Madencilik Genel Şirketi (CVG Minerven) ve Başkanı Adrian Perdomo'ya "yasa dışı altın operasyonları" yaptıkları iddiasıyla yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in, "Maduro rejimi ülkenin zenginliklerini yağmalıyor ve yerlilerin yaşadığı bölgelerde ağaçsızlaştırmaya neden olarak onları tehlikeye atıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin Maduro ile yasa dışı altın ticaretine girenlere yönelik kararlı takibini sürdüreceği belirtildi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela’ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı bu yaptırım kararlarının 23 Şubat'ta Venezuela muhalefetinin Kolombiya sınırından ülkelerine sokmaya çalıştığı "insani yardım" malzemelerinin girişine engel oldukları gerekçesiyle alındığını duyurmuş Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptırımlarla alay etmişti.

Lopez, yaptırımların ordudaki bütün general ve amirallere taksitle uygulanması için maaş çizelgelerinin ABD'ye yollanması emrini verdiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:00
  1. CVG Minerven
  2. Venezuela
  3. Venezuela'ya yönelik yaptırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’nde Kapalı Pazar ve Fuar Alanı hizmete açıldı
    1. Kırklareli’nde Kapalı Pazar ve Fuar..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli..
    3. New York'ta başörtülü kadına..
    4. Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru
    5. Papa'dan skandal karar! Tacizci..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak..
    7. HDP'nin Siirt mitingi
    8. OKA yönetimi Amasya’da toplandı
    9. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin..
    11. Meksika Devlet Başkanından yeniden..
    12. Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo..
    13. Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3..
    14. GÜNCELLEME - İran'daki "Çarşamba Suri"..
    15. İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
    16. PSG'nin CAS'a yaptığı itiraz kabul..
    17. GÜNCELLEME - Çorum'da "torbacı"..
    18. Diyarbakır'ın iki ilçesi doğal gaza..
    19. İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu..
    20. Bakan Albayrak, baba ocağı..
    21. Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve..
    22. Melih Gökçek'ten olay Mansur Yavaş..
    23. "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"
    24. Jandarmadan narkotik ve hırsızlık..
    25. AK Parti'nin Üsküdar mitingi
    26. Nazarbayev bölge liderleriyle görüştü
    27. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    28. Erdoğan engelli basketbolcuya cevap..
    29. "Kırım Rusya'nın saldırganlığına karşı..
    30. Katar Emiri Al Sani'den Yeni..
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!