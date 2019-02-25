ABD'den Venezuelalılara "ek yardım" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Venezuela'da kendisini başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla Venezuela-Kolombiya sınırına gittiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Duyurulan ek yardımın, geçen haftalarda Venezuela'nın Brezilya ve Kolombiya sınırındaki noktalara yığılan yardımların parçası olduğu kaydedilen açıklamada, insani yardımların Venezuela'nın içinde ve dışında arttırılması için tüm yolların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Venezuela'ya son yardım paketiyle 2017 mali yılından bu yana toplam 195 milyon dolar yardım yapıldığına işaret edilerek, şunlar bildirildi:

"Geçici Başkan Guaido, Ulusal Meclis üyeleri, vatandaşlar ve ortaklarımızın Venezuela'daki yardıma muhtaç kişilere acilen insani yardım sağlanması konusundaki cesur çabalarını ve liderliklerini destekliyor, onlarla bu hedefe doğru çalışmaya devam ediyoruz.

Şimdi cesur Venezuela halkına bağlılığımızı güçlendirme zamanı. Venezuelalı mültecilere ve göçmenlere cömertçe ev sahipliği yapan Latin Amerika ve Karayipler'deki hükümetlerin ve toplulukların katkılarını takdir ediyoruz."

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.