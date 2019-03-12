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ABD'den Venezuela'daki diplomatik personelini geri çekme kararı

ABD yönetimi, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm görevli personelini bu hafta geri çekeceğini açıkladı- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:- "Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlamaya dönüştüğü sonucunu yansıtıyor"

12 Mart 2019 Salı 08:55
ABD'den Venezuela'daki diplomatik personelini geri çekme kararı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini bu hafta geri çekecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:55
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Venezuela

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