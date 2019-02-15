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ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı

15 Şubat 2019 Cuma 20:23
ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu adım 13692 nolu Başkanlık Kararnamesinin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ivan Rafael Hernandez Dala ayrıca, Maduro'nun koruma birliğinin müdürü olarak nitelendirildi.

OFAC'ın açıklamasında, bu kişilere ait ABD'deki tüm varlıklar ve doğrudan veya dolaylı olarak bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu tüm kuruluşların varlıklarının dondurulduğuna dikkat çekildi.

Yaptırımların kalıcı olacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine yer alan kişilerin Venezuela hükümetinin faaliyetlerine karşı çıkmak üzere "anlamlı adımlar atması" durumunda haklarındaki yaptırımların kaldırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Sistematik olarak insan haklarını ihlal eden ve demokrasiyi işkence ve diğer acımasızca güç kullanma yolları ile bastıran Maduro'nun güvenlik ve istihbarat birimlerinden sorumlu yetkililere yaptırım uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Venezuela'da ABD darbesi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela petrol şirketine yaptırım uygulamış ve Venezuela devletine ait ABD'deki tüm varlıkların yetkisini Guaido'ya aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.






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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:23
  1. ABD
  2. ABD Hazine Bakanlığı
  3. Devlet Başkanı Nicholas Maduro
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