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ABD'den Venezuela ve İran açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Venezuela'ya yönelik bir savaş planı hazırlığı olmadığını, ABD'nin bölgeye bir hastane gemisi göndermeyi planladığını belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 23:04
ABD'den Venezuela ve İran açıklaması

Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela için herhangi bir savaş planı hazırlama talimatı alıp almadığı sorulan Mattis, "Aslında bir planımız var. Oraya bir hastane gemisi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

Mattis'in bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sabahki ifadelerinin altını boşalttığı yorumlarına neden oldu.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Venezuela ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

'MÜTTEFİKLERLE AYNI NOKTADAYIZ'

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "İran'a bir cehennemi yaşatacağız." ifadesi hatırlatılarak Washington'un halen aynı noktada olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Mattis, "Bu yönetim, Orta Doğu'da İran'ın kötülüklerinden dolayı bedel ödemiş tüm ülkelerle aynı noktadadır." yanıtını verdi.

Mattis şöyle devam etti:

"Yemen'den, Lübnan'a, Esed'i iktidarda tutmaya kadar olan her şeye onlar sebep verdiler. O savaşın sürmesinin sorumluları doğrudan onlardır. Dolayısıyla bu canice davranış devam ettikçe bu yönetim ve tüm müttefiklerimiz kesinlikle aynı noktada olacaktır."

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 23:04
  1. Jim Mattis

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