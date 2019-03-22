0553 313 94 23

ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına yaptırım kararı

22 Mart 2019 Cuma 23:27
ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına yaptırım kararı

ANKARA (AA) - ABD yönetimi, Venezuela devlet bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına ve bankaya ait varlıklara yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

Yaptırım kararı, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun tutuklanmasının ardından geldi.

Venezuela İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Marrero'yu "ülkeye yönelik terörün parçası olmakla" suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Marrero'nun tutuklanmasını kınayarak, bundan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini sorumlu tutmuştu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Maduro yönetiminin, söz konusu bankayı iktidarda kalmak için kullandığını ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:27
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela
  4. yaptırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan rakiplerine dava hamlesi
    1. Netanyahu'dan rakiplerine dava hamlesi
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    4. İsmet Yıldırım’dan Ümraniye’ye yeni..
    5. Vergi Müfettişleri Derneği Başarı..
    6. Tam 24 saat sonra bulundu! Böyle..
    7. "Kırıkkale-Çorum-Samsun demir yolu..
    8. ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma..
    9. Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i..
    10. Bakan Albayrak canlı yayında soruları..
    11. "Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim..
    12. Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı..
    13. Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı!
    14. Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var
    15. "Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon..
    16. Arnavut taraftarlardan skandal..
    17. UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak
    18. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    19. GÜNCELLEME 2- İsrail askerleri..
    20. Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi
    21. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    22. İngiltere'deki cami saldırısıyla..
    23. Yeni Zelanda'da yaşananların acısı..
    24. İnternet üzerinden satarken yakalandı!..
    25. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    26. Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16..
    27. İstanbul'un kuleleri ve köprüleri..
    28. Tansiyonu düşüren hamle! İmran Han..
    29. "Yapacağımız belediyecilik tüm..
    30. Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'